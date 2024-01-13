شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذيرات الصين.. فوز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان بانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوصل الناخبون في تايوان لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية إلى السلطة اليوم السبت، فيما يعد رفضا صريحا لتحذيرات الصين بعدم التصويت لصالحه في انتخابات اعتبرتها الصين خيارا بين الحرب والسلام.وكان الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه لاي نائب رئيسة تايوان، والذي يدافع عن هوية تايوان الانفصالية ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، يسعى للفوز بفترة ولاية ثالثة، وهو أمر غير مسبوق في ظل النظام الانتخابي الحالي في تايوان.ونافس لاي في انتخابات الرئاسة مرشحان هما هو يو-إيه من حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة، ورئيس بلدية تايبه السابق كو وين جي المنتمي لحزب الشعب التايواني الصغير الذي تأسس في عام 2019، وأقر المرشحان بالهزيمة. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مرارا وتكرارا بلاي ووصفته بأنه انفصالي خطير.وقالت بكين إن أي تحركات نحو استقلال تايوان رسميا تعني الحرب، ورفضت دعوات لاي لإجراء محادثات معها.ويقول لاي إنه ملتزم بالحفاظ على السلام والوضع القائم عبر مضيق تايوان ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.