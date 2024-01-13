نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب في غزة تزامنا مع محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سنواصل الحرب حتى تدمير حماس وإعادة المحتجزين.

وعاد نتنياهو لاستخدام المحرقة اليهودية الهولوكوست لكسب التعاطف. وقال في مؤتمره الصحفي الذي انعقد اليوم السبت، إن الهجوم على دولة اليهود هو نفاق وانحطاط ضد شعب قام من رماد محرقة.

وأشار نتنياهو إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مجددا.

وفيما يتعلق بالدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أكد نتنياهو أنه طلب من المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال فريق إلى لاهاي لدعم الفريق القانوني لإسرائيل.، إن إسرائيل سنواصل الحرب حتى تدمير حماس وإعادة المحتجزين.

وعاد نتنياهو لاستخدام المحرقة اليهودية الهولوكوست لكسب التعاطف. وقال في مؤتمره الصحفي الذي انعقد اليوم السبت، إن الهجوم على دولة اليهود هو نفاق وانحطاط ضد شعب قام من رماد محرقة.

وأشار نتنياهو إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مجددا.

وفيما يتعلق بالدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أكد نتنياهو أنه طلب من المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال فريق إلى لاهاي لدعم الفريق القانوني لإسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل لن تستطيع جهة منعنا من القتال حتى النصر في غزة سواء لاهاي أو محور الشر.

ونلقت رويترز تصريحات نتنياهو أدلى بها اليوم السبت للصحفيين، وأشار خلالها أن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف، أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخيارات تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا.

كما قال إن إسرائيل تخطط لزيادة ضخمة في ميزانيتها العسكرية في إطار تعزيزات تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مضيفا أن أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.

وتابع في تصريحات للصحفيين أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدم خلال ثمانية أسابيع خططا للتمويل الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة.