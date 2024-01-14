الرئيس التايواني المنتخَب: مصممون على حماية بلادنا من ترهيب الصين والحفاظ على السلام بمضيق تايوان

أكّد الفائز بالانتخابات الرّئاسيّة في ​تايوان​، لاي تشينغ-تي، في كلمة أمام أنصاره، "أنّنا مصمّمون على حماية تايوان من التّرهيب والتّهديدات المستمرّة من ​الصين​"، متعهّدًا في الوقت نفسه بالحفاظ على السّلام والاستقرار في مضيق تايوان، و"مواصلة المبادلات والتّعاون مع الصين".

وكان قد حصل لاي تشينغ-تي، نائب الرّئيسة المنتهية ولايته، الّذي ينتمي إلى "الحزب الدّيمقراطي التّقدمي" على 40,2% من الأصوات، بحسب النّتائج الّتي تشمل 98% من مراكز الاقتراع. وحصل منافسه الرّئيسي هو يو-إيه، مرشّح الحزب القومي الكومينتانغ الّذي يدعو إلى التّقارب مع ​بكين​، على 33’2% من الأصوات. ومن المتوقّع أن يتولّى منصبه في 20 أيّار 2024.

وبهذه النّتيجة، يتولّى "الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي"، الّذي يناصر هويّة تايوان المستقلّة ويرفض مطالب الصين بالسّيادة عليها، السّلطة لثالث فترة على التّوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.