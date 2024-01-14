افاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، إنه "تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية غليزان".
وحدّد مركز البحث الهزة التي وقعت في حدود الساعة 18:28 على بعد11 كم جنوب غربي بلدية واد الجمعة بدائرة الحمادنة في غليزان.
وعلى إثر هذه الهزة الأرضية، أطلقت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان عمليات التعرف على الخسائر عن قرب عبر أحياء وشوارع البلدية، داعية "سكان الولاية لعدم الهلع باعتبار أن الهزة المسجلة معتدلة وتدخل في إطار النشاط الزلزالي المعتدل للمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في غليزان بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.