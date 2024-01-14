بدء عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة من الكونغو

أعلن وزير الخارجيّة ​الكونغو​ليّة، كريستوف لوتوندولا، بدء عمليّة انسحاب بعثة ​الأمم المتحدة​ في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، لكنّها لم "تشهد بعد صعود الجنود إلى الطّائرات".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي في كينشاسا، أنّه "يُفترض أن تنتهي عمليّة الانسحاب في 31 كانون الأوّل المقبل"، مركّزًا على "أنّنا نعمل جاهدين لكي تُنجَز عمليّة الانسحاب بحلول نهاية هذا العام". وأكّد أنّ انسحاب البعثة لا يعني أنّ "الحرب قد انتهت".

من جهتها، أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا، إلى أنّ القاعدة الأولى من بين 14 قاعدة لبعثة الأمم المتحدة ستُغلَق في كيفو الجنوبيّة في 15 شباط المقبل على أبعد تقدير، وستُسلّم إلى قوّات الأمن الكونغوليّة، لافتةً إلى أنّ ثمة "نحو 7 ملايين نازح في جمهوريّة الكونغو، بينهم 5,5 ملايين في الشّرق" يحتاجون إلى الحماية. واعتبرت أنّ هذا الرّقم "ضخم"، داعيةً "مختلف الجماعات المسلّحة إلى تسليم سلاحها، حتّى يتمكّن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى ديارهم".

وكان قد بدأ ​مجلس الأمن الدولي​ التّابع للأمم المتّحدة في كانون الأوّل الماضي، انسحابًا مبكرًا وتدريجيًّا للبعثة، نزولًا عند طلب كينشاسا.