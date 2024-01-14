بوريل دعا الى موقف أوروبي موحد لوضع حد لما يحدث في قطاع غزة

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إنه "يجب الإسراع في تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "موقف أوروبي موحد لوضع حد ما يحدث في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "القطاع يتعرض لكارثة إنسانية".

ولفت بوريل إلى أنه "بدأ عام 2024 بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة إيجاد وسيلة للتعامل العاجل مع الوضع الحالي ومحاولة منع توسع الصراع في المنطقة، في إشارة إلى التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان وما يحدث في جنوب البحر الأحمر".

وأكد أن "هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء والمياه في غزة"، مشيرا إلى أن "الأوبئة والمجاعة تهددان سكان القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.