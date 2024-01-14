أكّد المتحدّث باسم المكتب الصّيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان، تشين بينهوا، بعد انتخاب لاي تشينغ-تي رئيسًا لتايوان، أنّ التّصويت "لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة التّوحيد مع الصين"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
واعتبر أنّ نتائج التّصويت تظهر أنّ الحزب الدّيمقراطي التّقدمي الحاكم في تايوان "لا يمكنه تمثيل أغلبيّة الرّأي العام في الجزيرة"، مشيرًا إلى أنّ التّصويت "لن يغيّر المشهديّة الأساسيّة ومنحى تطوير العلاقات عبر المضيق". وشدّد على أنّ موقف بكين بشأن "تحقيق إعادة التّوحيد الوطني لا يزال ثابتًا، وتصميمنا صلب كالصّخر"، لافتًا إلى أنّ بكين "تعارض بشدّة الأنشطة الانفصاليّة الرّامية إلى استقلال تايوان، وكذلك التّدخّل الأجنبي".
وكان الرّئيس الصّيني شي جينبينغ، قد شدّد في خطاب وجّهه إلى الأمّة لمناسبة رأس السّنة، على أنّ "إعادة التّوحيد" مع تايوان "حتميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيني: إعادة التوحيد مع تايوان حتمية ونعارض الأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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