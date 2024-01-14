شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 34 في انهيار طيني بكولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت فرق الإنقاذ يوم السبت، جهودها للعثور على ناجين، بعد أن أدى انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا إلى مقتل 34 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم.

وقالت السلطات في بيان، إن الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، غطى طريقًا يربط بين مدينتي كيبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادي. إرسال فرق الإنقاذ وأضاف البيان أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ بصحبة كلاب مدربة من أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، وغمر الطين عدة سيارات على الطريق بشكل كامل.

وقالت نوبيا قرطبة كوري حاكمة إقليم تشوكو في البيان: "عشنا عطلة نهاية أسبوع حزينة جدًا، إذ يشعر سكان (الإقليم) بألم الضحايا".

وأظهرت صور نُشرت على المواقع لحظة انفصال جزء كبير من جبل، وسقوطه فوق عدة سيارات كانت تتحرك على الطريق بالأسفل.