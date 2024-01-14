صعود الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد بالبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، بينما هبط سعر بيع الدينار الأردني قرشا واحدا، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

الدينار الكويتي: 99.44 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و100.45 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.52 جنيه للبيع، بتراجع قرش.