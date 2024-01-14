روسيا تنشر مقاتلات وحاملات للصواريخ بالبحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن الجيش الروسي نشر 11 سفينة حربية روسية متبقية في مهمة قتالية بالبحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ على متنها ما يصل إلى 8 صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وأوضحت القوات، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، أنه بالإضافة إلى ذلك، تم رصد سفينة حربية روسية في بحر آزوف واثنتين في البحر المتوسط، وهما حاملة صواريخ من طراز كاليبر مع ما يصل إلى 8 صواريخ، مشيرا إلى أن روسيا كانت تحتفظ بـ13 سفينة حربية جاهزة للقتال في البحر الأسود .

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين خلال قصف روسي للمنطقة اليوم الماضي، موضحا أنه منذ بداية الحرب الروسية واسع النطاق، قتل الروس 1832 من سكان منطقة دونيتسك وأصابوا 4476 آخرين.