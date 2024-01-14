شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تترقب تولي الملك الجديد للعرش بعد تنحي الملكة مارجريت والان نبدء بالتفاصيل

تتويج الملك الجديد

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تسلم الملكة مارجريت الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ الدنمارك، العرش لابنها البكر فريدريك اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف في شوارع كوبنهاجن ليشهدوا هذا الحدث التاريخي.وفاجأت الملكة البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، في عشية رأس السنة بقرار التنازل عن العرش بعد 52 عاما كملكة، لتصبح أول من يتخلى عن العرش منذ ما يقرب من 900 عام.ومن المتوقع أن تشهد شوارع كوبنهاجن تجمع حشود من جميع أنحاء الدنمارك مما يشير إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها العائلة المالكة.من المقرر أن يغادر ولي العهد (55 عاما) وزوجته، القصر الملكي في تمام الساعة 12.35 بتوقيت جرينتش في سيارة من طراز رولز رويس 1958.وستتبعهما الملكة مارجريت ذات الـ 83 عاما بعد بضع دقائق بعربة تجرها الخيول لتقوم بجولتها الأخيرة كملكة في شوارع العاصمة.ولن يكون هناك مراسم تتويج مثلما حدث في بريطانيا ولكن التنصيب نفسه سيتم في حوالي الساعة الـ 1 بتوقيت جرينتش، وهي اللحظة التي ستوقع فيها الملكة مارجريت على وثيقة تنازلها عن العرش.وسيحدث ذلك خلال اجتماع لمجلس الدولة بالبرلمان، ستشارك فيه الحكومة وفريدريك وابنه الأكبر كريستيان (18 عاما) الوريث القادم للعرش.وبعد ساعة تقريبا، ستعلن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن عن تنصيب الملك الجديد في شرفة البرلمان وسيلقي فريدريك خطابا قصيرا قبل أن يستقل العربة التي تجرها الخيول في طريق العودة إلى القصر برفقة زوجته.