شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: نعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية لتعزيز جهود الإغاثة من الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

زلزال مدمر

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد، إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى تريليون ين في السنة المالية الجديدة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال.وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" بوسط اليابان والمناطق المحيطة بها إلى 213 شخصًا حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما لا يزال أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.

وأشار موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى تواصل جهود الإنقاذ في شبه جزيرة "نوتو" بوسط اليابان، وتواصل الشرطة في مدينة "واجيما" البحث عن مفقودين في أعقاب حريق هائل اندلع بسبب الزلزال.

وقال مسؤولون إن أكثر من 3000 شخص في مدينتي "واجيما" و"سوزو" وبلدة "نوتو" لا يزالون بلا كهرباء حتى ذلك التوقيت، كما اضطر 25770 شخصًا للمكوث في مراكز إيواء في جميع أنحاء المحافظة.