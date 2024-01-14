كييف تعلن عن مقتل 6 مدنيين جراء القصف الروسي أمس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 103 مرات أمس، مما أدى إلى إصابة ستة مدنيين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات بروكودين بأنه :" خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الروس 103 عمليات قصف مدفعي، حيث أسقطوا 406 قذائف ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص جراء القصف الروسي."

وبحسب بروكودين، استهدف الجيش الروسي الأحياء السكنية في مستوطنات المنطقة والبنية التحتية للموانئ.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي قتل خلال احتلال منطقة خيرسون 216 مدنياً فيما لقى أكثر من 800 شخص حتفه نتيجة القصف الروسي بعد تحرير الجزء الأيمن من منطقة خيرسون.