شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان جنوب غرب أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

بداية الثوران البركاني

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا، ثوران بركان في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد.ويعد هذا خامس ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكانيس منذ عام 2021.بدأ الثوران البركاني الأحدث في شبه الجزيرة في مجموعة سفارتسينجي البركانية في 18 ديسمبر بعد الإخلاء الكامل لمدينة جرينتافيك البالغ عدد سكانها 4000 نسمة، وإغلاق منتجع بلو لاجون الحراري الأرضي، وهو موقع سياحي شهير في البلاد.ونجت جرينتافيك في نهاية المطاف بعدما تدفقت الحمم البركانية في اتجاه مختلف بعيدا عن المدينة.