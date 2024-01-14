اخبار العالم

رونالدو سيحضر كأس السوبر الاسباني في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رونالدو سيحضر كأس السوبر الاسباني في والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يذكر ان رونالدو حطم العديد من الأرقام القياسية مع أهمها :

1- أفضل هداف في تاريخ (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)

2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف


3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :

لقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)

كأس العالم للأندية (3)

كأس السوبر الأوروبي (3)

(2)

كأس الملك (2)

كأس السوبر الإسباني (2).

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا