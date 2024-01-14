انت الان تتابع خبر رونالدو سيحضر كأس السوبر الاسباني في السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يذكر ان رونالدو حطم العديد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد أهمها :
2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف
3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :
كأس السوبر الإسباني (2).
1- أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)
2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف
3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :
لقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)
كأس العالم للأندية (3)
كأس السوبر الأوروبي (3)
الدوري الإسباني (2)
كأس الملك (2)
كأس السوبر الإسباني (2).