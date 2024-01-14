انت الان تتابع خبر رونالدو سيحضر كأس السوبر الاسباني في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يذكر ان رونالدو حطم العديد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد أهمها :

1- أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)

2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف



3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :

لقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)

كأس العالم للأندية (3)

كأس السوبر الأوروبي (3)

الدوري الإسباني (2)

كأس الملك (2)

كأس السوبر الإسباني (2).

