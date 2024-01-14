مفوض الأونروا يرد على إسرائيل: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الجانب المصري "لم يغلق معبر رفح أبدًا"، مكذبًا الرواية الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك لدى مغادرة لازاريني مطار العريش الدولي متوجهًا إلى مدينة رفح، حيث يعبر منها إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن لازاريني قوله إن "آلة القتل الإسرائيلية لم تميز ولم تستثن البشر أو الحجر أو حتى الحيوان"، مؤكداً أن الجميع عرضة لهذه المجازر، وأنه ذاهب إلى غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

وطالب مفوض "الأونروا" بفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لأهالي القطاع، مؤكدا أن الحرب في قطاع غزة جريمة إنسانية.

وأدان استهداف الاحتلال للمدنيين في القطاع، مشددًا على أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدًا.