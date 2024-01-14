صدمات كهربائية.. شركة تستدعي شاحن يسبب حريق من الأسواق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة ايكيا عن حملة استدعاء لشاحن USB ASKSTORM فئة 40 واط باللون الرمادي الغامق، منتج رقم 50461193، بسبب الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية.

وطالبت الشركة مالكي هذا المنتج التوقف عن استخدامه فورا والإتصال بايكيا لإسترداد المبلغ بالكامل.

وأضاف بيان: إن الشركة المالكة للعلامة التجارية تتخذ التدابير الإحترازية وتستدعي الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق، لأنه قد يتضرر كابل الطاقة أو ينكسر، بعد لفه حول الشاحن أو إلتواءه عدة مرات بعد فترة أطول من الإستخدام، مما قد يؤدي الكابل التالف إلي حروق حرارية وصدمات كهربائية، لذلك يتم استرجاع الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق.

ويمكن التعرف على الشاحن المذكور باللون الرمادي من خلال رقم الموديل وهو 1- 40 - ICPSWO الموجود على الملصق في الجزء الخلفي من الشاحن.

كما يمكن إرجاع الشاحن من أي متجر من متاجر IKEA لإسترداد المبلغ بالكامل، ولا يشترط إثبات وصل الشراء (الفاتورة ).