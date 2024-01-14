شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: قرصنة الحوثي تدار من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة، لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وذلك بعد يومين من شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات على أهداف واسعة للحوثيين، ردا على هجماتهم المتكررة على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وشدد خلال استقباله السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، على أن استعادة مؤسسات الدولة من المتمردين الحوثيين، هو الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا من جلب مزيد من الدمار والخراب إلى بلدنا، ومياهنا الإقليمية، وفقا لوكالة سبأ.

من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن جريمة القرصنة البحرية التي نفذها النظام الإيراني، وطالت ناقلة النفط الأمريكية «سانت نيكولاس»، والتي جاءت بعد ساعات من إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية «للمرة الأولى» مسؤوليتها عن هجوم واسع استهدف سفينة أمريكية، يكشف الدوافع الحقيقية لتلك العمليات التي تستهدف ممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية، وإدارتها من غرفة عمليات مشتركة من خارج اليمن، وبالتحديد من طهران».

وأوضح، أن الحادثة تقدم دليلا إضافيا أن تبرير ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدافها السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بمزاعم نصرة غزة، كذبة كبيرة، ومجرد ذريعة لتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تصفية حساباتها مع القوى الدولية، ونشر الفوضى والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من انقياد أعمى، يؤكد عدم اكتراثها بالمصالح الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، وارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

من جهتها، كشفت منظمة العمل ضد العنف المسلح (AOAV) ومقرها لندن عن مقتل وإصابة أكثر من 17 ألف مدني في اليمن خلال السنوات الـ10 الأخيرة، جراء حوادث استخدام الأسلحة المتفجرة. وأفادت المنظمة في تقرير حديث، بأنها سجلت سقوط 17,197 ضحية بين المدنيين، في 1,607 حوادث استخدام للأسلحة المتفجرة باليمن، خلال الفترة بين 2014 و2023.

وأن حوادث استخدام الأسلحة المتفجرة أودت بحياة 7,276 مدنيا، أي ما نسبته 42% من الضحايا. فيما أصيب 9,921 آخرون وبنسبة 58% من إجمالي الضحايا المدنيين في اليمن خلال العقد الماضي.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن 1,422 طفلا من بين المدنيين الذين تضرروا في اليمن على مدى العقد الماضي.

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