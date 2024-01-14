ناخبان يبحثان عن بديل لترمب في آيوا

قام كل من المرشحين الجمهوريين رون ديسانتيس ونيكي هالي عبر ولاية آيوا، بالبحث عن ناخبين منفتحين على بديل للرئيس السابق دونالد ترمب قبل يومين فقط من افتتاح المؤتمرات الحزبية بالولاية «التقويم التمهيدي للحزب الجمهوري»، حيث منحتهم العاصفة الثلجية الفرصة لرؤية المزيد من الناخبين لتوقف جدول ترمب. ولكن ظل ترمب واثقا وهو يتطلع إلى تحقيق نصر كبير لإضعاف احتمالات صعود أي منافس. واختار ترمب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا في المؤتمرات الحزبية تنظيم «مسيرات عن بعد» بعد إلغاء الأحداث بسبب عاصفة ثلجية غطت معظم أنحاء الولاية.

بث مباشر

عقد ترمب حدثًا تم بثه مباشرة على غرار قاعة المدينة استضافته المدعية العامة في ولاية أيوا برينا بيرد، أحد كبار مؤيديه في ولاية أيوا. وقال عن الظروف الجليدية في ولاية أيوا: «الوضع سيئ هناك». واعترف بأنه يشعر ببعض القلق من أن الطقس قد يضعف الإقبال، لكنه قال إن أنصاره «سوف يسيرون فوق الزجاج» لدعمه.

ولعل الأمر الأكثر أهمية من هامش فوز ترمب المتوقع هو ما إذا كان أي من كبار منافسيه المتبقين سيتمكن من الحصول على المركز الثاني بشكل واضح واكتساب الزخم مع تقدم السباق إلى نيو هامبشاير والولايات الأخرى.

حيث أظهر الاستطلاع الأخير لدي موين ريجستر / إن بي سي نيوز قبل المؤتمرات الحزبية أن ترمب يحافظ على تقدم هائل، بدعم مما يقرب من نصف المشاركين المحتملين مقارنة بـ 20 % لهايلي و16 % لديسانتيس. ولا تزال هيلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، وديسانتيس، حاكم فلوريدا، يخوضان معركة متقاربة على المركز الثاني. ويُنظر إلى ترمب أيضًا بشكل أفضل من كبار المتنافسين الآخرين من قبل أعضاء الحزب الحزبي المحتملين، بنسبة 69 % مقارنة بـ 58 % لديسانتيس و48 % فقط لهايلي.

تحقيق النتائج

يتعرض ديسانتيس على وجه الخصوص لضغوط كبيرة في ولاية آيوا نظرًا لرهان حملته الكبير على تحقيق نتيجة قوية في المؤتمرات الحزبية.

وقال لنحو 60 ناخباً في أول حدث له في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، في غرب البلاد: «ستقومون بحشد المزيد من الضربات أكثر من أي انتخابات أخرى ستتمكنون من المشاركة فيها على الإطلاق».

وهو ويأمل في جذب المزيد من الناخبين مثل مايكل دورهام، وهو مؤيد سابق لترمب ويخطط لعقد اجتماعات انتخابية.

فيما قامت منظمة «أميركيون من أجل الرخاء»، الذراع السياسية لشبكة «كوخ براذرز» المحافظة، بحشد تأييد الولاية خلال العاصفة الشتوية نيابة عن هيلي.

كسب الشعبية

كانت هيلي محسوبة في انتقاداتها لترمب، وهو ما يعكس محاولتها كسب شعبية واسعة النطاق. ويشمل ذلك الجمهوريين الذين لا يزال لديهم آراء بشأن الرئيس السابق والمستقلين والجمهوريين المعتدلين الذين عارضوا ترمب وقد يصبحون مستبعدين.

وفي حديثها في مدينة آيوا الجامعية، قوبلت هيلي بتصفيق حار عندما كتبت عبارة تهدف إلى إثارة الشكوك حول ترمب: «الفوضى تتبعه. أنت تعرف أنني على حق. لا يمكننا هزيمة الفوضى الديمقراطية بالفوضى الجمهورية».

ويسلط ظهور هيلي في مدينة آيوا، وهي جزء من المقاطعة الأكثر ديمقراطية في الولاية، الضوء على الشبكة الواسعة التي تسعى إليها.

ولاية آيوا:

يتطلع ترمب إلى تحقيق أكبر هامش ممكن من النصر في ولاية آيوا.

يقول مساعدو ترمب إنه يمكن أن يصبح المرشح المفترض بانتصارات مريحة

تمنع ديسانتيس وهيلي من تشكيل تهديد مستدام يخيم الطقس الأكثر برودة بعد أيام من الظروف العاصفة على الانتخابات

أشار مساعدون في حملات متعددة ومراقبون سياسيون منذ فترة طويلة في ولاية آيوا إلى أن الطقس قد يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة الإقبال.

بلغ الإقبال على التجمع الحزبي الجمهوري ذروته بأكثر من 180 ألف شخص في عام 2016، وهي الحملة الأولى لترمب.

استطلاع موين ريجستر للمؤتمرات الحزبية:

ترمب يحافظ على تقدم هائل، بدعم مما يقرب من نصف المشاركين المحتملين مقارنة بـ %20 لهايلي و%16 لديسانتيس

لا تزال هيلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، وديسانتيس، حاكم فلوريدا، يخوضان معركة متقاربة على المركز الثاني.

يُنظر إلى ترمب أيضًا بشكل أفضل من كبار المتنافسين الآخرين من قبل أعضاء الحزب الحزبي المحتملين، بنسبة 69 % مقارنة بـ 58 % لديسانتيس و48 % فقط لهايلي.