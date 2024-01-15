انت الان تتابع خبر اسم رونالدو يدوي في كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحرصت جماهير الملكي على الهتاف باسم النجم السابق للميرينجي عند الدقيقة (7)، التي شهدت تسجيل فينيسيوس جونيور، هدف التقدم للملكي، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة لفريقه في الدقيقة (10)، وقلص ليفاندوفسكي النتيجة لبرشلونة (ق 33).وأضاف ريال مدريد ، هدفين آخرين عن طريق فينيسيوس في الدقيقة (39) من ركلة جزاء، ورودريجو في الدقيقة (64) ليفوز الريال بلقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه.

وأقيمت المباراة في ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر.

ولم يحضر رونالدو المباراة، رغم أن العديد من التقارير كانت تشير إلى حضوره لمشاهدة المباراة التي لطالما تألق فيها مع النادي الملكي.

يذكر أن برشلونة، كان قد فاز بالسوبر الإسباني الموسم الماضي على حساب ريال مدريد (3-1).