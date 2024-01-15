رئيس تايوان المنتخب يشكر لواشنطن "دعمها القوي"

شكر الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ-تي الولايات المتحدة على "دعمها القوي للديمقراطية التايوانية" خلال اجتماعه مع وفد أميركي غير رسمي في تايبيه. وبعد يومين على انتخابه رئيسا اكد لاي انه "أنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي للديموقراطية التايوانية" معتبرا أن هذا "يظهر الشراكة الوثيقة والقوية بين تايوان والولايات المتحدة".

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