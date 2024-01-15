بنغلاديش تعلن تأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش تأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، داعية الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير ما يلزم من المساعدات إلى القطاع.
وبدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الخميس، نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، وسط دعم وترحيب عربي واسع.
وقدمت جنوب أفريقيا، في الدعوى أدلة قالت إنها تُظهر "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية عبر قتل الفلسطينيين في غزة، ما يتسبب بضرر عقلي وجسدي، وإخلاء قسري، وانتشار للمجاعة"، وعبر خلق ظروف "محسوبة من أجل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي".
وتضم المحكمة 15 قاضياً من دول مختلفة، بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين. فيما يأتي بقية القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.
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