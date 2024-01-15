شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تختبر صاروخًا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الأحد، أن أحدث اختبار أجرته بيونج يانج كان لصاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية، إن الصاروخ ذا المدى المتوسط أُطلق اليوم الأحد، دون أن يشكل تهديدًا أمنيًا للدول المجاورة.

وأضافت الوكالة، أن الهدف من عملية الإطلاق هذه هو اختبار قدرة المحركات الجديدة عالية الدفع للصواريخ المتعددة المراحل والتي تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية فرط صوتية، وهي من النوع متوسط المدى.

تزايد التوتر بين الكوريتين وذكرت الوكالة أن وفدًا برئاسة وزيرة الخارجية تشو سون هي غادر بيونج يانج متوجهًا إلى روسيا يوم الأحد.

ويأتي إطلاق الصاروخ وزيارة الوفد لروسيا وسط تزايد التوتر بين الكوريتين في أعقاب إطلاق بيونج يانج سلسلة صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأول قمر صناعي عسكري للتجسس.

فضلًا عن تعميق العلاقات بين بيونج يانج وموسكو، ما أثار قلق واشنطن وحلفائها.

