وفاة 11 شخصاً جراء أمطار غزيرة في ريو دي جانيرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم بسبب أمطار غزيرة هطلت أمس الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها، أدت لتعطل النقل البري وقطار الأنفاق.

وتم تسجيل حالات الوفاة في الخليج 365 الشمالية للمدينة، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات التربة، حيث نفذ رجال الإطفاء أكثر من 200 عملية إنقاذ ومساعدة.

وأنذر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية، من خطر “مرتفع للغاية” لحدوث انزلاقات للتربة في ثماني بلديات بولاية ريو.