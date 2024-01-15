تشققات الجلد في الشتاء.. ما الأسباب وطرق الوقاية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

مع دخول فصل الشتاء تزداد معاناة الكثيرين من تشققات الجلد جراء التعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء، في حين تمثل أزمة صحية في أغلب الأوقات.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه من المهم حماية الشخص لنفسه من جفاف وتشققات الجلد في فصل الشتاء، حيث يصاب الجلد بالجفاف، نتيجة للتعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء.

وقدمت هيئة الدواء عددًا من النصائح لعدم تعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء:

-استخدام أنواع من الصابون المناسبة، والتي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي علي الجلسرين.

-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا

-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.

-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، يتوقف علاج جفاف الجلد على السبب المؤدي إلى هذه الحالة، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تغسل الأطباق بالماء الساخن بشكل متكرر، فيجب ارتداء قفازات، أو إذا كنت تغسل يديك عادةً بصابون من نوع قاسٍ على الجلد، مسببٍ لجفاف البشرة، فيجب استبداله بنوع ألطف إن أمكن، واشطف يديك جيدًا.

وأشار إلى ضرورة البدء في علاج أناملك بتغطية التشققات بضمادات سائلة، وترطيب يديك أكثر من مرة يوميًا، وخصوصًا بعد غسلها مباشرةً، واستخدم مرطبًا عالي اللزوجة.

وقد يساعد أيضًا استخدام كريم أكثر كثافة أو ذي قاعدة زيتية أو هلام نفطي (فازلين، مرهم مرمم، وغيرهما) لعلاج الجلد المصاب عند النوم، وفق الموقع، كذلك يمكن وضع مرطب على جلد الأنامل الجافة المتشققة عند النوم، وتغطيتها بقفازات قطنية أو شاش وإحكام وضعه بشريط لاصق.