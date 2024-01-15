انت الان تتابع خبر الاقتصاد العراقي يتعرّض لخسائر كبيرة إثر أزمة سعر الصرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصعب السيطرة على السوق الموازي للعملة رغم اجراءات متعددة ومتنوعة أتخذت من قبل الجهات المسؤولة، وهذا يتسبب بخسائر كبيرة تصل الى واحد وعشرين مليار دولار سنوياً .. أمر لا يحتاج الى اطلاق وعود بتنفيذ خطوات قد لا ترى، بقدر الحاجة لقيود جادة تفرض السيطرة على الاسواق.الى متى سيبقى الوضع الاقتصادي على هذا الحال؟

فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.