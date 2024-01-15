حركة فتح: الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أن كل الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي والخطر الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.

قال المتحدث - في تصريح لقناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين - إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بضرورة تعزيز وضع السلطة الفلسطينية على حساب حركة حماس، نابعة من حالة الإرباك لدى حكومة الاحتلال.

أضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجمع على العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه حتى لا تقوم دولة فلسطينية ظلت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعميق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحا أن كل ما تعانيه السلطة من استهداف وحصار وسرقة أموال وضغوطات تمارس الهدف منها إضعافها ككيان سياسي للشعب الفلسطيني.

أكد عبد الفتاح دولة أن العقلية التي تحكم دولة الاحتلال عقلية عدوانية تستهدف الجميع، ونتنياهو لم ينجح في زيادة الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية، فما يحدث على الأرض أن كل الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدوان والكل الفلسطيني مجمع على مواجهة الاحتلال والخطر الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.

أشار إلى أن حركة (فتح) تؤمن بأن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار والسلاح الأقوى في مواجهة التحديات والاحتلال، وطالما ما كان لديها رغبة في طي صفحة الانقسام، وستظل تمهد لأرضية إيجابية وموقف وطني أخلاقي.