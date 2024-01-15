بشأن أزمة صومالي لاند .. إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا لبحث مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع "صومالي لاند".

وقال زكي في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذي سيعقد بناء على طلب الصومال، سيخرج بالنتيجة المطلوبة لتأييد مقديشو في هذه القضية، موضحا أنه كانت هناك محاولات جادة لعقده خلال الأيام الماضية، لكن المواعيد كانت صعبة، وبالتالي تم الاتفاق على عقده عبر "الفيديو كونفرنس".

وأشار إلى أن الصومال قدم مذكرة توضيحية، تم توزيعها على الدول الأعضاء، مؤكدا أن هناك تأييدا من أكثر من 12 دولة لعقد الدورة.

وتابع أن هناك ما يشبه التوافق الكامل بشأن الموقف الصومالي وتأييده.