انت الان تتابع خبر مواطنو أيمن الموصل: رائحة فساد مشاريع المجاري أتعس من أوحالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المواطن محمد أحمد في حديث لمراسل السومرية، إن معاناة أهالي الجانب الأيمن تضاعفت كثيرا في فصل الشتاء، وبعد كل زخة مطر تتحول الشوارع الى مستنقعات رائحتها زكم الانوف، وتشل حركة المواطنين بسبب تقاعس وزارة الإعمار في انجاز المشاريع.من جهته، قال الناشط المدني عمار المهندس في حديث لـ"السومرية"، إن "مدينة الموصل مدينة منكوبة من ناحية الخدمات، ونطالب الأجهزة الرقابية بفتح تحقيقات جادة بهدر ملايين الدولارات على مشاريع أضرت بالناس ولم تنفعهم، وخاصة ما يتعلق بمشاريع المجاري".

الى ذلك، اعتبر المواطن أبو ميسر، أن "مشاريع المجاري أصبحت نقمة على أهالي الموصل، ولم يكسب منها الأهالي غير الرائحة النتنة بعد هطول الامطار وتجمع المياه على الطرق غير المعبدة"، لافتا الى ان "رائحة فساد المشاريع أصبحت اقوى من رائحة المجاري نفسها".