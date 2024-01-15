منصة "i’SUPPLY" لتوزيع الأدوية تحقق حجم أعمال بقيمة مليار جنيه في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أعلنت المنصة الرقمية "i’SUPPLY"، المتخصصة في توزيع الأدوية، أنها حققت حجم أعمال سنويا في مصر بقيمة مليار جنيه خلال عام 2023، بحسب بيان لها اليوم الاثنين.

وتعمل الشركة في مجال الربط بين شركات الأدوية وتجار الجملة من جهة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى، وفقا لبيانها.

وتعد شركة "i’SUPPLY" سوقا تجاريا إلكترونيا للأدوية "B2B" في مصر، ونجحت الشركة حتى ديسمبر 2023، في جمع تمويلات تقترب من 40 مليون جنيه خلال عام ونصف هي عمر الشركة، وحققت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم الأعمال بمقدار 10 أضعاف في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "i’SUPPLY"، إن الشركة لديها خطة للتوسع في خدمات تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الشركة أنها نجحت في إصدار أكثر من 700 ألف أمر شراء سنوياً، وقدمت 4 آلاف عملية تمويل للصيدليات عبر برنامج ائتماني أُطلق منذ ستة أشهر.

وتضم شبكة الشركة أكثر من 10 آلاف صيدلية، وتتعاون مع أكثر من 200 شركة توزيع، وتقدم أكثر من 10 آلاف منتج، وفقا للبيان.