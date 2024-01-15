"أ ف ب": صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية أن صاروخاً أصاب سفينة إلى جنوب شرق ساحل عدن في اليمن"، بحسب ما نقلت وكالة "أ ف ب".

وأشارت الوكالة، إلى أنها "تلقت تقريراً عن حادثة وقعت على بُعد 95 ميلا بحرياً إلى جنوب شرق عدن"، لافتة إلى أن "صاروخاً، أصاب من أعلى الجهة اليسرى من السفينة".

وفي السياق كشف مصدر عسكري يمني لقناة "الجزيرة"، أن "الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر كانت تتجه إلى إسرائيل، والاستهداف جاء بعد رفض السفينة التحذيرات التي وجهت إليها".

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن كبير مفاوضي "أنصار الله"، أن "سفن في البحر الأحمر آمنة باستثناء الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل".