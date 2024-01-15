منظمة إنسانية: فقدان أثر 40 مهاجرًا في البحر المتوسط منذ عدة أيام

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منظمة إنسانية، عن فقدان أثر 40 مهاجرًا في البحر المتوسط، وكانت قد أطلقت المنظمة نداء استغاثة لأجلهم في الأيام الأخيرة.

وذكر مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - أنه فقد الاتصال بمجموعة مهاجرين كانوا على متن قارب في المتوسط متجهين من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي، قاموا بالبحث عن القارب دون جدوى.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي، يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتيًا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفرًا فرصة نجاة لهم.