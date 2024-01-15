الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ باليستي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، عن قيام مليشيا الحوثي في اليمن باستهداف سفينة "جيبرالتار إيجل" بصاروخ باليستي، مؤكدين أن السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.

ويعقد مجلس الأمن غدا الثلاثاء، جلسة تشاورية خاصة مغلقة حول اليمن يتحدث فيها هانز جراندبيرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن وأيضا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية جوسي ماسيو حول تطورات الأوضاع الأخيرة.

وسيشارك في أعمال الجلسة الجنرال مايكل بيرى رئيس بعثة الدعم الأممية لاتفاق الحديدة حيث سيقدم إفادة للمجلس عن مسار اتفاق الحديدة.

وقالت مصادر في مجلس الأمن، إن المجلس سيناقش في اجتماع خاص "مغلق" بعد انتهاء الجلسة التشاورية موضوعات تتعلق بأنشطة جماعة الحوثي في البحر الأحمر والرد العسكري الأمريكي البريطاني على الهجمات الحوثية الذي بدأ في الحادي عشر من يناير الجاري.