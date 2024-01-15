قوات أمريكية وبريطانية تجدد قصفها على مواقع غرب اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - جددت قوات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصفها مواقع لـ "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة، إن "مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت ثكنات تابعة لـ"أنصار الله" في محيط القاعدة والكلية البحرية وقرب مطار الحديدة الدولي".

وأضاف أن القصف سبقه تحليق مكثف في سماء محافظة الحديدة الساحلية.

وتأتي الغارات الجوية غداة استهداف قصف جوي مواقع لحركة "أنصار الله" في جبل جدع القريب من ساحل البحر جنوب شرقي مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحركة ردا على منع الحركة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وحينها أعلنت الحركة مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للحركة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن سلاح الجو الأمريكي نفّذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.