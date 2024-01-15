البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أوستن خرج من المستشفى

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان، إن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خرج من المستشفى اليوم الاثنين".
وذكر البنتاغون أن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الزمن قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.
ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.
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