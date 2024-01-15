سوناك: قواتنا متيقظة وجاهزة لردع هجمات الحوثيين مجددا

أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الى أن "الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وسنفعل كل ما يلزم للحد منها"، لافتاً الى أن "ضربتنا العسكرية للحوثيين محدودة ومتناسبة وجاءت ردا على تهديد مباشر لسفننا".

ورأى سوناك أن "هجمات الحوثيين على الشحن الدولي عرضت أرواح أبرياء للخطر وسببت ضررا اقتصاديا، وقواتنا متيقظة وجاهزة لردعهم مجددا".