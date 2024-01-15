تضم لواء جولاني.. انسحاب الفرقة 36 الإسرائيلية من قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن سحب الفرقة 36 من القوات البرية، المشاركة في الحرب على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن القوة التي تم سحبها من غزة "تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة."

ونوهت الصحيفة بأن اللواء يضم آلاف الجنود ومئات المدرعات، مشيرةً إلى أنه بانسحاب الفرقة 36 يكون اكتمل كل الانسحاب لأكبر فرقة من جيش الاحتلال والتي تتبع قيادة الشمال.

وأشارت إلى أن الفرق المتبقية للجيش الإسرائيلي في غزة 3 فرق "وهي 99 و162 و98."

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي نقل وحدة دوفدفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تحسبا للتصعيد فيها، كما وصف مسؤولون أمنيون الوضع في الضفة الغربية بأنه على شفا الانفجار.

وكثف الجيش الإسرائيلي من هجومه على الضفة الغربية، مع قصف متواصل ليل نهار، حيث قالت هيئة شئون الأسري إن جيش الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 55 فلسطينيًا في الضفة منذ الأمس.