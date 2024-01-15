انت الان تتابع خبر وسط هلع للأطفال.. اب يقدم على قتل ابنه بـ"حانوت مدرسة" بصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "خلافا عائليا تسبب بأطلاق أب النار على ابنه البالغ من العمر حوالي 27 عاماً في مدرسة اليرموك بقضاء الدجيل، مما اصيب أصابه بليغة وخطرة نقل على إثرها إلى المستشفى المدينة ومن ثم إلى مستشفى تكريت العام".



وأشار الى ان " الحادث حصل في بداية تبديل دوام الطلبة، مما تسبب بفزع الاطفال واصبحوا بحالة هلع بعد رؤيتهم للمشهد".

