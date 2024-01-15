صدام حسين يفشل انتخابات رئاسة البرلمان العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب تمجيد الرئيس العراقي السابق في فشل القوى السياسية ببغداد، تسمية رئيس جديد للبرلمان، خلفا لرئيسه المقال من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي.

وترشح 5 نواب سنة لرئاسة البرلمان خلال الانتخابات التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول، أبرزهم النائب شعلان الكريم عن حزب «تقدم»، والنائب سالم العيساوي عن حزب «السيادة»، ومرشح تحالف «عزم» الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني المدعوم بقوة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى أن تكون المنافسة بين العيساوي والمشهداني، بسبب نشر فيديوهات تدين الكريم بتهمة تمجيد البعث ورئيس النظام السابق صدام حسين، فإن المفاجأة كانت فوز الكريم بأعلى الأصوات في الجولة، إذ حصل على 152 صوتا، بينما جاء العيساوي في المرتبة الثانية بـ97 صوتا، وحصل المشهداني على 48 صوتا.

وقبل أن تجرى الجولة الثانية في التصويت، أعلنت جهات سياسية في الإطار التنسيقي الشيعي رفضها لإتمام فوز الكريم الذي لم يكن يحتاج سوى 13 صوتا للفوز، وذلك بتهمة تمجيده نظام الرئيس السابق صدام حسين وحزب البعث، وهو ما سبق أن نفاه الكريم.

ورفعت الجلسة بعد مشادات كلامية مع القوى السنية، وليس واضحا متى يمكن حصول توافق جديد على انتخاب رئيس للبرلمان.