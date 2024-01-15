التحرش الحوثي بالسفن مستمر

تعكر صفو الشحن العالمي بسبب هجوم قام به المتمردون الحوثيون عبر صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر لكن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطته ويمثل أول حريق تعترف به الولايات المتحدة من قبل الحوثيين منذ أن بدأت أمريكا والدول المتحالفة معها ضربات بعد أسابيع من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

واستهدف الحوثيون هذا الممر الحيوي الذي يربط شحنات الطاقة والبضائع في آسيا والشرق الأوسط بقناة السويس ومنها إلى أوروبا وهي هجمات تهدد بتوسيع هذا الصراع إلى حريق إقليمي.

ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الأخير، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن قال إنه «لن يتردد في توجيه مزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة».

بلا إصابات

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، إن نيران الحوثيين اتجهت ناحية المدمرة الأمريكية «يو إس إس لابون»، وهي مدمرة من طراز أرلي بيرك تعمل في الروافد الجنوبية للبحر الأحمر.

وقالت الولايات المتحدة، إن الصاروخ جاء من منطقة قريبة من الحديدة، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر يسيطر عليها الحوثيون منذ فترة طويلة.

وأضافت القيادة المركزية: «تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون». «ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار».

هجمات أمريكا

وأصاب اليوم الأول من الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، الجمعة، 28 موقعًا وضربت أكثر من 60 هدفًا بصواريخ كروز وقنابل أطلقتها طائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصة. وقالت الولايات المتحدة إن المواقع التي تعرضت للقصف شملت مستودعات أسلحة ورادارات ومراكز قيادة، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية.

ولم يعترف الحوثيون بعد بمدى خطورة الأضرار الناجمة عن الضربات التي قالوا إنها أسفرت عن مقتل خمسة من قواتهم وإصابة ستة آخرين. وأعقبت القوات الأمريكية غارة السبت على موقع رادار تابع للحوثيين.

حركة الشحن

وتباطأت حركة الشحن عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات. من جانبهم، زعم الحوثيون، دون تقديم أدلة، أن الولايات المتحدة ضربت موقعًا بالقرب من الحديدة، الأحد، في نفس الوقت تقريبًا الذي أطلقت فيه صواريخ كروز. ولم يعترف الأمريكيون والمملكة المتحدة بتنفيذ أي ضربة – مما يشير إلى أن الانفجار ربما كان بسبب صاروخ حوثي خطأ.

ومنذ نوفمبر استهدف المتمردون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم ينتقمون من الهجوم الإسرائيلي في غزة ضد حماس. لكنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن التي لها روابط هشة أو ليس لها روابط واضحة مع إسرائيل، مما يعرض الشحن البحري في طريق رئيسي للتجارة العالمية للخطر.