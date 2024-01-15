فلسطين: نواجه أكبر كارثة في التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول الداعمة لاستمرار عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وإطالة أمدها، إلى التراجع عن مواقفها، بعد 100 يوم على أكبر كارثة إنسانية في التاريخ. وقالت في بيان صحفي: «بعد 100 يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و 75 عاماً على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير».

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