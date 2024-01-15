القسام: أخرجنا 1000 آلية إسرائيلية عن الخدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في كلمة بالصوت والصورة، بعد مرور 100 يوم من حرب إسرائيل على غزة، إن «العدو الإسرائيلي ارتكب على مدار 100 يوم مذابح تندى لها جباه الإنسانية، لكن العدالة في العالم تحول دون محاكمة العدو، مما يزيدنا قناعة بوجوب ما فعلناه في ملحمة السابع من أكتوبر». وأضاف أبو عبيدة، بأن المقاومة «تكبد العدو خسائر باهظة، إذ استهدفوا وأخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة، كما نفذوا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال جرى الإعلان عنها أولا بأول».

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