ضوابط صارمة خاصة بالزي الرسمي للكوادر الطبية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حددت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ضوابط الزي الرسمي الخاص بالكوادر الطبية العاملة في منشآت الوزارة الطبية.

وزادت عمليات البحث على قرار وزارة الصحة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من ضوابط الزي الرسمي للكوادر الطبية والذي اعلنته الوزارة اليوم الاثنين، وجاءت ضوابط الزي الرسمي كالتالي:

تجنب ارتداء الشورت للرجال، وعدم ارتداء ملابس عليها شعارات مسيئة وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات. أن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة. عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل. الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات. عدم ارتداء ملابس ضيقة أو مفتوحة للسيدات، بحيث يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف، أو قصير بحيث ولا يقل طوله عن كعب القدم. عدم مبالغة السيدات في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور. يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي والامتناع عن قصات الشعر الغريبة . حسن الهندام، وذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.

وفي سياق أخر نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا خطوات حج موعد للحصول على لقاح كورونا المطور كما هو موضح بالصورة..