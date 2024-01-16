الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تجاوز حالة الجمود في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أمس، دعم الاتحاد جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتجاوز الجمود السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس، حيث قال أورلاندو: «أكدت لباتيلي دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية يقود البلاد إلى انتخابات وطنية»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «إكس».

وتابع السفير الأوروبي: «بينما تواجه ليبيا والمنطقة تحديات جديدة، اتفقنا على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد».

وأطلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في نوفمبر الماضي، مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.