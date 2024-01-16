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كيف فاز ميسي بجائزة "THE BEST" رغم تساوي النقاط مع هالاند؟

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بغداد - ياسين صفوان - وتتويج الأسطورة الأرجنتينية، بجائزة "ذا بيست 2023"، جاء بعد منافسة "شرسة" مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان فوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية ، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي مفاجئا، إذ اعتمد التصويت على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.


فيما قاد هالاند "السيتزنس" لموسم تاريخي في 2022-2023، توج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتساوى الثنائي ميسي وهالاند، في عدد النقاط، حيث حصل كل منهما على 48 نقطة، ليتم اللجوء إلى تصويت قادة المنتخبات والأندية، لتحديد الفائز بالجائزة.

وجمع ميسي عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة، لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.

وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.

ويتم اللجوء إلى تصويت القادة والمنتخبات، لتحديد الفائز بـ"ذا بيست"، حال تساوي عدد النقاط، وذلك وفق المادة 12 من اللائحة المنظمة للجائزة.

تُمنح جوائز ذا بيست لأفضل أداء رياضي في كرة القدم خلال عام ميلادي واحد، لأفضل لاعب، ومدرب، وجمهور، وتشكيل مثالي، وهدف، ولعب نظيف، بالتحديد في الفترة بين 19 ديسمبر/ كانون الأول إلى 20 أغسطس/ آب.

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة The Best كالتالي:
2016 - كريستيانو رونالدو

2017 - كريستيانو رونالدو

2018 - لوكا مودريتش

2019 - ليونيل ميسي

2020 - روبرت ليفاندوفسكي

2021 - روبرت ليفاندوفسكي

2022 - ليونيل ميسي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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