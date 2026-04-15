تكنولوجيا: “إل جي” ترتقي بتجربة اللاعبين في السعودية عبر إطلاق مجموعتي QNED evo Mini LED وOLED من شاشات الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

الشاشات الجديدة تجمع بين الأداء الفائق والرسوميات الغامرة والميزات الذكية التي تعزز من تجربة اللاعبين في المملكة

ملخص الخبر:

إل جي إلكترونيكس تكشف عن مجموعة شاشات الألعاب لعام 2026 في المملكة العربية السعودية، المصممة لتلبية احتياجات مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية المتنامي في المملكة.

مجموعة QNED evo Mini LED موجهة لتجارب اللعب على الشاشات فائقة الكبر، بقياسات تتراوح بين 75 و115 بوصة، وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الصور إلى دقة 4K.

مجموعة OLED توفر ألواناً دقيقة، واستجابة فائقة السرعة، وتدعم الألعاب بدقة 4K وتتمتع بمدى ديناميكي عالي يصل إلى 120 هرتز بالإضافة إلى دعم معدل التحديث المتغير (VRR) بسرعة تصل إلى 165 هرتز.

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 240 هرتز، وزمن استجابة قياسي يبلغ 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي “GtG”).

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أبريل 2026: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إطلاق أحدث مجموعة من شاشات الألعاب لعام 2026 في المملكة العربية السعودية، والتي تضم تلفزيونات QNED evo Mini LED وOLED، بالإضافة إلى شاشة UltraGear™ OLED للألعاب. وقد تم تصميم هذه المجموعة لتلبية كافة متطلبات قطاع الألعاب، بدءاً من الترفيه المنزلي باستخدام الشاشات الكبيرة ووصولاً إلى المنافسات الاحترافية عالية الدقة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الألعاب في المملكة، حيث يُقدّر عدد اللاعبين بنحو 23.5 مليون لاعب، أي ما يمثل أكثر من 67% من السكان، ومن المتوقع أن تُساهم الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 13.3 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. كما ستساهم استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في 6 يوليو 2026، في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للألعاب.

شاشات ألعاب تلبي مختلف متطلبات اللاعبين في المملكة

تتميز مجموعة شاشات “إل جي” لعام 2026 بتقنيتين متكاملتين للعرض؛ وهما تقنية QNED evo Mini LED الموجهة لتجارب الألعاب السينمائية على الشاشات كبيرة الحجم، وتقنية OLED التي تركز على دقة التباين وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى شاشة مخصصة لعشاق الألعاب التنافسية.

وقد تم تصميم مجموعة تلفزيونات QNED evo Mini LED المخصصة للألعاب لتلبية متطلبات اللعب على الشاشات فائقة الكبر بقياسات تتراوح بين 75 و115 بوصة. وتتميز شاشة QNED90 قياس 115 بوصة بمعالج α (Alpha) 8 AI Processor Gen 3المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو يدعم تقنية AI Super Upscaling التي تعزز جودة الصور إلى دقة 4K، بالإضافة إلى تقنية Dynamic Tone Mapping Pro التي تعمل على ضبط السطوع بدقة لكل إطار، وتقنية Precision Dimming Ultra لإدارة التباين عبر كامل مساحة الشاشة. ويدعم طراز QNED90 تقنية Motion Booster بمعدل تحديث عالي يبلغ 330 هرتز، بينما تدعم المجموعة معدل التحديث المتغير (VRR) بسرعة تصل إلى 165 هرتز مع تقنية AMD FreeSync™ Premium. كما توفر مجموعة QNED evo لمستهلكي المملكة الباحثين عن تجارب ترفيه منزلي متميزة وألعاب غامرة، مزيجاً متميزاً يجمع بين الحجم الكبير والأداء البصري الملائم للمساحات المعيشية الواسعة.

في المقابل، تتبنى مجموعة OLED المخصصة للألعاب خياراً مختلفاً يرتكز على تقنية البكسل ذاتي الإضاءة التي توفر لوناً أسوداً مثالياً، ودقة ألوان عالية، وزمن استجابة بكسل يبلغ 0.1 مللي ثانية. أما بالنسبة للاعبين الذين يركزون على الأداء التنافسي، فتتضمن المجموعة عدة مواصفات أساسية ومهمة، منها دعم الألعاب السحابية بدقة 4K ومدى ديناميكي عالي يصل إلى 120 هرتز ودعم معدل التحديث المتغير (VRR) بسرعة تصل إلى 165 هرتز. ويتميز طراز OLED M5 الرائد بخاصية True Wireless عبر صندوق Zero Connect Box، لنقل الصوت والفيديو لاسلكياً بتردد يصل إلى 144 هرتز.

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED

تُقدّم شاشة UltraGear™ OLED (45GX90SA-B) لعشاق الألعاب التنافسية شاشة منحنية بقياس 45 بوصة وبدقة WQHD ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز، وزمن استجابة قياسي يبلغ 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي “GtG”). كما أنها مدعومة ببوابة “إل جي” للألعاب LG Gaming Portal، وهي موزع مُدمج في نظام التشغيل webOS يُتيح الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية، بما في ذلك GeForce NOW وAmazon Luna، مباشرةً من الشاشة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

بهذه المناسبة، قال جونغهو (ساني) كيم، المدير العام لشركة إل جي إلكترونيكس السعودية: “تتمتع المملكة العربية السعودية بواحد من أكثر مجتمعات الألعاب نشاطاً في المنطقة، وهي تشهد نمواً مطرداً في الطلب على تقنيات العرض عالية الأداء في قطاعي الألعاب الترفيهية والتنافسية. وتتضمن مجموعتنا لعام 2026 شاشة QNED evo بقياس 115 بوصة وشاشة UltraGear™ OLED، وقد تم تصميمهما لدعم مختلف طرق تفاعل المستهلكين السعوديين مع الألعاب، سواء عبر إعدادات الشاشات المنزلية الكبيرة أو من خلال الألعاب التنافسية عالية الدقة”.

التوافر

تتوفر الآن تلفزيونات LG OLED وشاشة UltraGear™ OLED المخصصة للألعاب لدى وكلاء “إل جي” المعتمدين في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع توفر مجموعة عام 2026 من تلفزيونات QNED evo Mini LED في المملكة في وقت لاحق من هذا العام. لمزيد من المعلومات حول المنتجات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: lg.com/sa_en.