تكنولوجيا: اختبار متانة يكشف عيوبًا مفاجئة في Nothing Phone (4a) Pro بهيكل معدني أحادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي Nothing Phone (4a) Pro بتصميم أحادي من الألمنيوم بدلًا من الإطار التقليدي مع ظهر زجاجي أو بلاستيكي، وهو ما يمنح الهاتف إحساسًا أكثر فخامة. ومع ذلك، يؤدي استخدام ظهر من الألمنيوم إلى غياب دعم الشحن اللاسلكي.

وقد خضع الهاتف لاختبار متانة أجراه صانع المحتوى JerryRigEverything، حيث أظهر الهيكل المصنوع من الألمنيوم مقاومة متوسطة للخدوش، لكنه تمكن من الصمود أمام محاولات الثني القوية دون أن ينكسر. كما أن غياب الزجاج في الجهة الخلفية يقلل من احتمالية تحطم الظهر عند السقوط.

وتحمي الشاشة طبقة Gorilla Glass 7i، ما يعني أنها لا تتعرض لخدوش واضحة إلا عند الاحتكاك بأجسام صلبة بدرجة 6 أو أعلى على مقياس Mohs. ومع ذلك، كشف الاختبار عن نقطتي ضعف واضحتين في الهاتف.

تتمثل الأولى في أن الغطاء الشفاف لوحدة الكاميرات مصنوع من البلاستيك، ما يجعله عرضة للخدش بسهولة. أما الثانية، فتتعلق بوجود ميكروفون بجوار منفذ شريحة SIM، إذ تأتي فتحة الميكروفون كبيرة بما يكفي لإدخال أداة إخراج الشريحة بالخطأ، وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف العزل وفقدان مقاومة الماء. وكان من الممكن تجنب ذلك باستخدام شبكة معدنية للحماية.

وعلى أي حال، يحمل الهاتف تصنيف IP65 فقط، ما يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء والأمطار الخفيفة وليس الغمر الكامل. كما يشير الاختبار إلى أن سهولة إصلاح الهاتف ليست بالمستوى المطلوب.

