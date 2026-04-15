تكنولوجيا: هاتف آيفون القابل للطي قد يدفع أبل إلى قائمة أكبر ثلاث شركات في سوق الهواتف القابلة للطي بحلول 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي عبر هاتف iPhone Fold المرتقب، والذي يُتوقع أن يحقق حضورًا قويًا عند إطلاقه.

ووفقًا لتقرير جديد، قد يساعد هذا الهاتف الشركة على الوصول إلى حصة سوقية تبلغ 19.3% من سوق الهواتف القابلة للطي خلال عام 2026، ما يضعها في المركز الثالث عالميًا خلف هواوي وسامسونج.

ورغم دخول أبل المتأخر إلى هذا القطاع، يرى محللو التقرير أن الطلب المتراكم من مستخدمي آيفون الراغبين في تجربة هاتف قابل للطي، إلى جانب قوة العلامة التجارية وتكامل منظومة أبل، قد يدفع الشركة سريعًا لتصبح من أبرز اللاعبين في هذا السوق.

وتركز أبل بشكل خاص على تقليل تجعد شاشة الطي، إذ يشير التقرير إلى أن الحل يعتمد بشكل كبير على تقنيات المواد المستخدمة في المفصل والشاشة.

وقد تحدثت تسريبات سابقة عن اعتماد أبل على الطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدن سائل في المفصل، إلى جانب طبقتين من الزجاج فائق النحافة UTG.

ويكشف التقرير أيضًا عن مكوّن إضافي مهم يتمثل في مادة لاصقة شفافة بصريًا تعرف باسم OCA، وهي مادة تُستخدم بالفعل في بعض الهواتف القابلة للطي، إلا أن أبل تعمل على تحسينها لتوزيع الضغط بشكل متساوٍ وتقليل تركزه في نقطة واحدة، مع تعديل صلابة الشاشة أثناء الطي.

وتوضع هذه المادة عادة بين طبقات الشاشة المختلفة، حيث تساعد على امتصاص الإجهاد بشكل متوازن، والحفاظ على محاذاة الطبقات وثباتها، إضافة إلى بقائها شفافة تمامًا لتقليل تشوه الضوء والحد من ظهور تجعد الشاشة.

المصدر