النفط يرتفع مع استمرار قيود الشحن عبر مضيق هرمز رغم آمال استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى في 6 أسابيع

•استمرار الجهود الدبلوماسية لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



انتعشت مستويات العملة الأمريكية في انتظار تطورات جديدة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة للدفع نحو عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام، عقب تعثر الجولة السابقة التي استضافتها باكستان.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,792.82$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,841.30$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,871.34$) الأعلى منذ 18 مارس الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة2.2% ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط التفاؤل بالمحادثات الأمريكية الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 97.97 نقطة ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،تنتعش مستويات الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،فى انتظار ظهور المزيد من المؤشرات الإيجابية عن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



جهود دبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا وبعض الدول الأخرى، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، عقب تعثر الجولة السابقة التي عُقدت في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" يوم الجمعة.



وأكدت التقارير الإعلامية أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة ،مع طرح العاصمة السويسرية "جنيف" كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن محادثات إنهاء الحرب مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار جولة المفاوضات السابقة ، والتي دفعت واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: إن أسعار الذهب تتأثر على المدى القصير بأخبار الشرق الأوسط، وسط آمال بدخول البلدين في مفاوضات.



وأضاف مير: إذا ساءت الأمور مجدداً، فقد نعود إلى نمط ما قبل وقف إطلاق النار، حيث انخفضت أسعار الذهب، وارتفع الدولار، وانخفضت أسعار الأسهم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2.29 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,049.48 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,047.19 طن متري "الذي يعد أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي".



نظرة فنية

