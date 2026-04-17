سعر البيتكوين يدخل منطقة تقييم: هل نحن أمام نقطة تحول؟

يتداول سعر البيتكوين (BTC) حاليا عند مستوى 75,500 دولار، وسط تذبذب في أسواق الأصول عالية المخاطر.

ويأتي التذبذب السعري بعد أسبوع شهد تقلبات حادة على خلفية التطورات في ملف التوتر الأمريكي-الإيراني، حيث انعكس فشل محادثات نهاية الأسبوع الماضي على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي خضم هذه التقلبات، كشفت بيانات على-الشبكة (on-chain) حديثة أن البيتكوين يختبر حاليا ما وصفه محللون بأنه منطقة محورية تاريخية كبرى قد تُعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.

منطقة تجميع:

بحسب تقرير حديث صادر عن منصة “CryptoQuant”، اقترب مؤشر السوق المُجمّع للبيتكوين (BCMI) من مستوى دعم تاريخي مهم بعد هبوطه إلى نطاق 0.2 – 0.3، وهو نطاق ارتبط في السابق بفترات كان فيها سعر البيتكوين مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل ملحوظ — دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتداد فوري.

ويجمع المؤشر عدة قراءات من البيانات على الشبكة ومؤشرات المعنويات، من بينها:

MVRV (نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المُحقَّقة)

(نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المُحقَّقة) NUPL (صافي الربح/الخسارة غير المُحقَّقة)

(صافي الربح/الخسارة غير المُحقَّقة) SOPR (نسبة ربح المخرجات المُنفَقة)

(نسبة ربح المخرجات المُنفَقة) مؤشر الخوف والطمع

وتشير القراءات الحالية إلى أن التصحيح الأخير أعاد تقييم السوق ومزاج المستثمرين إلى مستويات لم تُشاهَد منذ مطلع عام 2023.

في المقابل، لا يزال المتوسط المتحرك لـ 90 يوم في اتجاه هابط، مما يعني أن ضغط البيع لم يتبدد بالكامل بعد.

ويوصي محلل “CryptoQuant” بانتظار استقرار هذا الاتجاه قبل الجزم بأن موجة البيع قد استُنفدت، مع ملاحظة أن البيانات الحالية تُشير إلى انخفاض نسبي في مخاطر الهبوط مقارنة بالعوائد المحتملة على المدى الطويل — وهو ما يضع السوق في ما يُمكن وصفه بمرحلة تراكم القيمة.

من جانبه، أشار المحلل “علي مارتينيز” إلى أن غالبية متداولي البيتكوين باتوا يراهنون حاليا على اتجاه صعودي، مُوضح أن الموجة الصعودية الأخيرة أدّت إلى تصفية مراكز بيع (Short) بقيمة ناهزت 80 مليون دولار.

Most Bitcoin $BTC traders are betting to the upside!



This week, we watched BTC charge toward $75,300 to wipe out $80 million in shorts. Mission accomplished. Now that those shorts are cleared, the market is beginning to lean long as traders chase the rally.



— Ali Charts (@alicharts) April 17, 2026

ومع مسح هذه المراكز، يتحوّل السوق تدريجيا نحو الشراء، حيث تتكثّف مراكز الشراء الطويلة (Long) عند مستويات:

70,000 دولار

65,000 دولار

57,000 دولار

ويرى “مارتينيز” أن هذه المستويات قد تعمل كمغناطيس سيولة قادر على تصفية الرافعة المالية المتأخرة وإعادة ضبط السوق قبل أي موجة ارتداد لاحقة.

على الطرف الآخر من طيف التحليل، يُحذّر “دافينشي جيريمي”، المستثمر المُبكّر في البيتكوين والناشط على منصات التواصل، من أن السوق قد لا يكون قد بلغ قاع الدورة الحالية، رغم الارتداد الأخير.

واستند “جيريمي” في تحذيره إلى أوجه شبه بين الهبوط الأخير دون مستوى 60,000 دولار وبين موجة التراجع التي شهدها السوق في يونيو 2022، مُرجّحا أن “الألم الأقصى” (Max Pain) ما زال أمامنا، مع احتمال حدوث موجة استسلام (Capitulation) جديدة قبل بلوغ القاع النهائي — في سيناريو قارنه بانهيار منصة FTX، الذي كان قد دفع البيتكوين مؤقتا إلى ما دون 16,000 دولار آنذاك.

